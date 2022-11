Sin pelos en la lengua, una nueva crítica al Mundial: ‘Es un insulto’

A Maurizio Sarri siempre lo ha caracterizado hablar hasta por los codos en sus ruedas de prensa sobre análisis del fútbol y con un evento tan prestigioso como la Copa del Mundo que está por iniciar, no fue la excepción. No ha sido solo Jorge Sampaoli, ni Pep Guardiola quienes han hablado en contra del Mundial. Por ejemplo, Guardiola mencionó que al regresar a la actividad, en el partido contra el Liverpool de Copa de la Liga, tanto el estratega español como Jürgen Klopp tendrán que jugar. De una manera jocosa, criticó al certamen mundialista mencionando la intensidad que habrá.

Jorge Sampaoli también criticó a que se haga el Mundial en Catar, y no solo en el país, sino en una temporada poco habitual como lo es en noviembre y diciembre. Ahora, Maurizio Sarri que siempre se ha caracterizado por decir las verdades sin importar a quien le duela, ofreció unas palabras antes del parón mundialista fuertemente y airadamente contra el país asiático.



Claramente, las prohibiciones que ha puesto el gobierno catarí han calado fuertemente en la opinión pública, y los experimentados en el tema futbolístico también dan su opinión y Maurizio Sarri no fue la excepción. El estratega de la Lazio con amplio recorrido en la Serie A y en la Premier League, Sarri no titubeó, “el Mundial de Catar lo veo como un insulto al fútbol. Si alguien me explica lo que el movimiento catarí puede aportar al fútbol… excluyendo el dinero del Manchester City y el PSG. Si me lo explican podría cambiar de opinión”.



Seguramente, nada lo hará cambiar de opinión, y otros enigmáticos personajes del fútbol mundial como Joseph Blatter, presidente de la FIFA en dicha elección de la sede del 2022, mantuvo que asume toda la responsabilidad de un grave error al poner a Catar como la anfitriona. Sarri tampoco se quedó callado, y como si fuera poco, concluyó, “no se ha respetado el calendario y ahora viene el parón y las posibles lesiones…”, y es que, la intensidad de estar en medio de competencia antes del Mundial ha dejado a varios jugadores mermados físicamente, y el efecto de la Copa del Mundo también causará estragos.