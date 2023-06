Molina pone el dedo en la llaga: 'muchos jugadores y atletas consumen'

Mauricio Molina era encarador en la cancha y ahora, en su faceta de analista tras el retiro, no ha cambiado su manera de ser.

El exjugador de 43 años, quien en su carrera pasó por once equipos, entre ellos Medellín, Santa Fe, Santos de Brasil y San Lorenzo de Argentina, habló de un tema tabú: el alcohol y otras sustancias en el fútbol y en el deporte.

​

En una reflexión sobre el tema no negó que sucede, que a él mismo le ocurrió en su juventud y que socialmente hay cosas que se permitían y se permiten hoy en día en algunos equipos.



“Muchos jugadores consumen, muchos atletas consumen y entonces no está mal visto. Solamente si llegan borrachos y si obviamente faltas a un entrenamiento por estar tomando, pero yo creo que el atleta mismo se tiene que dar cuenta si esto es compatible o no”, aseguró Molina en charla con Radio Múnera.



“Porque si yo empiezo a tomar todos los días, pues no me voy a levantar de la misma forma, voy a rendir menos, me voy a recuperar menos y mi compañero me va a sacar ventaja... Yo creo que cada persona debe ver y asumir qué le funciona en su vida. Eso a mí no me funcionaba, si bebía durante la semana, la pagaba el fin de semana”, aseguró.