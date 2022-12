Matías Mier y su novia pasan vacaciones en paradisiaca playa

Matías Mier no sabe en qué equipo jugará en 2023, pues recibió la carta de Independiente Santa Fe en la que le informaron que no se iba a renovar su contrato. Sin embargo, del equipo cardenal tendrá buenos recuerdos porque encontró un nuevo amor.



Aunque fue tormentosa su separación con la periodista de ESPN Melissa Martínez, el futbolista uruguayo, de 32 años, parece estar en su mejor momento con su nueva pareja, que tiene nueve años menos.



Y es que fue en el club bogotano en donde Mier conoció a Valentina, su novia, quien trabajaba en el departamento de prensa y estaba muy pendiente del equipo femenino, conocidas como las Leonas.



Ahora Mier se fue de vacaciones, pensando en conseguir equipo para el 2023. Y no se fue solo, anda acompañado de Valentina en una playa paradisiaca.



Valentina, novia de Matías Mier. Foto: Tomada de Instagram: @valentina.rendon7

Aunque no han publicado fotos juntos, se puede confirmar que están juntos por amigos del jugador y de la periodista.



Además, en un video que publicó ella, se ve claramente el termo del uruguayo, en el que toma su mate. Y en otro video se ve que Mier no se ha querido perder ningún detalle del Mundial de Qatar, pues aunque comparten un momento de tranquilidad, el futbolista está informándose.