Matías Mier se aleja de Melissa Martínez: ¿por qué se va de Colombia?

Matías Mier tomó una decisión para su tranquilidad, para cumplir con sueños de vida y de carrera, y tal vez para escapar de tantos comentarios que siguen relacionándolo a Melissa Martínez, su exesposa.



El futbolista uruguayo anunció este domingo que se iba del país y de inmediato se montó a un avión para irse del país y alejarse de su sonada relación rota, debido a una infidelidad con una comunicadora que trabajó en Independiente Santa Fe, el último equipo del charrúa.



Sin mercado en el fútbol colombiano, Mier se fue agradeciendo al “país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir GRACIAS”.



Mier explicó que “no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños pero volveré con la gente que amo”.



Sin embargo, no especificó si encontró equipo en otro país y se va a continuar con su carrera futbolística, o a poner en marcha otros planes.



Mier no estuvo solo este domingo en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, pues fue visto con su actual pareja, Valentina Rendón. Sin embargo, no hay certeza si ella lo acompañó para despedirlo o viajó con el uruguayo de 32 años.