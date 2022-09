Mier y su nueva pareja: se juntaban para ver partidos de Santa Fe

No paran los problemas para Matías Mier. El futbolista de Santa Fe ha sido expuesto por una foto en una reunión privada, en la que se ve cogido de la mano con su nueva pareja, amor que habría provocado su ruptura con la periodista Melissa Martínez.



FUTBOLRED conoció que a Mier no le cayó nada bien la imagen, pues sabe que fue tomada en una reunión exclusiva, y no pretendía revelar que anda con otra mujer, y así no exponer su vida privada. Es por eso que anda buscando responsables y culpables de que la imagen haya salido a la luz.



Y para colmo, este martes 13 de septiembre, se reveló una nueva imagen de Mier y su nueva pareja, en el estadio El Campín, en un partido de Santa Fe femenino, o de las Leonas, como son conocidas las jugadoras cardenales.



El portal rechismes.com, el mismo que reveló la primera imagen, ahora publicó una foto en la que se ve a Mier con la joven mujer que ahora sería su novia. Claro, ella trabajaba en la jefatura de prensa del equipo y cubría los partidos de la Liga BetPlay femenina.

Matías Mier y su nueva pareja. Foto: Cortesía de rechismes.com

Los hinchas de Santa Fe aplaudieron en su momento el gesto de Matías Mier de acompañar a las Leonas a sus partidos, pues lo veían como un acto de amor al club y sentido de propiedad.



Lo que nadie sabía es que estaba en partidos de fútbol femenino, en sus días de descanso, porque lo motivaba una nueva relación.