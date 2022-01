¡Apartado de Manchester United y detenido! Caso de violencia de género

La violencia de género es un delito aquí y en la mitad del mundo. No es un detalle menor y fácilmente puede acabar la carrera de un personaje público, como es el caso de los futbolistas.

Ahora el que está bajo la lupa por un presunto delito relacionado con este difícil tema es un estelar del fútbol inglés: Mason Greenwood, un estelar del Manchester United y promesa de su selección nacional.



La influenciadora Harriet Robson lo denunció y mostró un video y varias fotos en Instagram, contenido que luego borró. “Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”, escribió la víctima en sus redes, con imágenes sensibles de su boca ensangrentada y moretones en sus brazos y una de sus piernas.

Harriet Robson, novia de Mason Greenwood, acusa al jugador de maltrato.



La joven publicó en Instagram fotografías con lesiones y un audio como presunta prueba de que le obligó a mantener relaciones sexuales con él.

Según la prensa británica, la policía ya está investigando. pic.twitter.com/w5tS468e0r — BeSoccer (@besoccer_ES) January 30, 2022

“La Policía del Gran Manchester está al tanto de las imágenes y videos que circulan en las redes sociales. Las investigaciones están en curso para establecer las circunstancias completas”, dijo la autoridad en un comunicado. Horas más tarde la agencia AFP aseguró que Greenwood fue detenido por las autoridades “por presunta violación y agresión”.



Aunque el United no dio una declaración oficial en sus redes sociales, el Daily Mail aseguró, citando fuentes del club, que “Mason Greenwood no volverá a entrenar ni jugar partidos hasta nuevo aviso”.



El padre de la denunciante, Alan Robson, le dijo a dicho medio sobre la acusación: “ha sido parte de nuestra familia durante dos o tres años. Como padre, no quieres saber que cosas como esas que le pasan a tu hija... su relación no ha sido buena en los últimos meses”.