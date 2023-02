Arzuaga armó polémica por cómo jugar sin ‘9’ en Colombia: ¿Monsalve?

La Selección Colombia enfrentará a Paraguay en el Sudamericano Sub-20 en busca de una victoria contundente que los deje con posibilidades de clasificar al Mundial de Indonesia, pero su falta de gol ha sido lo más complicado y el tema a solucionar contra los paraguayos.



Con respecto a un posible cambio de delantero o sistema táctico, en ESPN F90 analizaron qué jugadores podría utilizar Héctor Cárdenas, donde dejaron claro que podría jugar tranquilamente sin nueve, pero después dieron opciones de otros jugadores para poder acompañar a otros jugadores como Caraballo y jugar con doble centro delantero.



Una de las opciones que plantearon los panelistas fue la inclusión de Miguel Monsalve, pero Martín Arzuaga no estuvo del todo de acuerdo y aunque apreció sus capacidades, el exfutbolista dejó claro que no era una opción viable al no tener suficientes cualidades para estar frente al arco.



“Monsalve ha sido goleador en menores con Medellín, pero básicamente es un jugador que es muy suelto, media punta, pero los movimientos de un delantero automatizado no los tiene, como lo es pivotear de espaldas y mantener el juego de espaldas al arco y este es de llegar al frente”, dijo Martín Arzuaga.



De inmediato, Andrés Marocco y compañía no compartieron la idea y prefirieron optar por un acompañamiento, donde Monsalve sea el delantero, pero no cayó muy bien en Martín Arzuaga, quien explotó diciendo que ese jugador no era la solución.



“La figura del falso 9 está inventada hace rato, la puede hacer”, dijo Marocco, pero luego Arzuaga respondió que “Monsalve no ha tenido buenos partidos últimamente y estamos aspirando a que nos ilusionó con los primeros partidos, pero los otros tres qué”, respondió Arzuaga.