'Amigo futbolista, hágase periodista': el consejo de Arzuaga a colegas

Martín Arzuaga dejó el fútbol y sí, se animó a tomar los micrófonos. Pero no lo ha hecho de cualquier manera pues ha decidido prepararse en el periodismo para hacer mejor su trabajo.

Justamente ese es el consejo que les ha dado a tantos colegas, que salieron de las canchas directamente a los estudios y salas de redacción de los medios de comunicación.



"Hoy, hasta yo soy periodista, estoy haciendo un programa de reportajes, y comencé a estudiar comunicación en la Universidad Autónoma. Pensé que era fácil, mi mujer es comunicadora, y yo le decía 'Tú escogiste esta profesión porque era fácil. Mentiras, lleva muchos ingredientes en la comunicación, hay muchas cosas cosas metidas dentro del periodismo y es muy importante poderlos implementar en la vida", dijo en el programa El Alargue de Caracol.



"Para mí, los jugadores que hoy están en diferentes programas deportivos, les pueden hacer muy bien desde su óptica como jugador, como experiencia, como lo que vivieron en un camerino, pero hasta ahí. Y hablar de fútbol, pero hasta ahí…", añadió.



Él mismo, como espectador, ve fallas en quienes una vez jugaron al futbol y ahora aparecen como analistas en los programas de periodismo: "yo veía que muchas veces, no todos los jugadores que estaban dentro del panel, pero se expresaban de una manera inadecuada al respecto de un equipo. Y no era la manera. Muchas veces no tenemos la preparación, podemos tener la vocación, pero la preparación como tal, no".



Arzuaga fue crítico con los periodistas y con los futbolistas: "el periodismo se ha vuelto reiterativo y repetitivo, en darnos las mismas preguntas y nosotros las mismas respuestas… El famoso 'cassette' y de pronto no vemos más allá.

Yo pienso que está bien desde una óptica, desde el plano deportivo, de lo vivido y nada más".



Ahora ha decidido ir a las aulas para hacerlo bien. Él, siempre tan polémico pero tan efectivo de frente al arco rival, tiene claro que no todos se acuestan futbolistas y amanecen entrenadores o comentaristas. Pronto, seguramente, será una nueva cara en los medios...