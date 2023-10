Marco Verratti habló de su salida del PSG y también sobre Luis Enrique

Marco Verratti dejó el Paris Saint-Germain (PSG) después de haber estado once temporadas en el club y haberse convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición. Su salida se dio tras la llegada del entrenador español Luis Enrique al equipo francés. El mediocampista italiano explicó las razones detrás de su partida.

Verratti habló con el medio francés L'equipe, diciendo que el en ningún momento tuvo alguna discusión con el técnico español. “Soy una persona sincera, digo lo que pienso. Ellos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con Luis Enrique al principio de la temporada y me dijo que yo no entraba en sus planes. Es un gran entrenador y está haciendo cosas buenas con el PSG. No lo vi como una decisión personal. Nunca he tenido enemigos en mi vida, prefiero que las cosas sean claras”, expresó el volante italiano.

Sin embargo, Luis Enrique días antes habló en el diario LeParisien, y le preguntaron sobre la decisión de no contar con Verratti, a lo que dijo el español dijo que era “el tipo de jugador que detestaba”.

Ante esta situación, Verratti ahora juega en el fútbol de Qatar, y el equipo de Luis Enrique está en el puesto 3 de la Ligue One con 15 puntos (a dos puntos del líder Mónaco).