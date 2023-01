Viuda de Pelé se desahogó en redes: 'Me presiona el pecho'

La viuda del mítico futbolista Edson Arantes do Nascimento "Pelé", la empresaria Márcia Aoki, publicó este domingo una carta abierta en la que se despidió del tricampeón mundial exactamente un mes después de su muerte y en que también agradeció a los hinchas por sus mensajes y homenajes.



La carta fue divulgada en las redes sociales del propio Pelé, en un mensaje que aclara que se trata de la primera publicación en las mismas desde su muerte el pasado 29 de diciembre y haciendo algo que él gustaría: "decir muchas gracias".

"Dar adiós a quien amo y acostumbrarme a no tener a mi lado a la razón de mi vida, su amor repleto de cariño, su humor único y su complicidad exigirá un tiempo...", afirmó la viuda del considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos y que murió a los 82 años víctima de complicaciones de un cáncer en el colon.



Aoki, la tercera esposa de Pelé, con el que se casó en 2016 tras cuatro años de noviazgo, lamentó en la carta no tener más minutos para intercambiar miradas con su marido y más minutos para jugar con Cacau, un inseparable perro que ambos consideraban como su hija.



"A pesar de saber que este es un destino inevitable para todos, la constatación de que este momento me llegó a mí es el sentimiento de un espacio vacío, de ausencia, que me presiona el pecho", agregó la empresaria.



Aoki también aprovechó la carta abierta para agradecer a los cientos de hinchas que aún hoy le ofrecen homenajes a Pelé, así como al club Santos, en el que "o rei" se inmortalizó y en cuyo estadio fue despedido. "Hay también otro sentimiento, de fuerte agradecimiento por poder dividir mi dolor con todo el mundo. Recibimos millones de mensajes de afecto y solidaridad, que llenaron de confort y paz nuestros corazones", afirmó.



Según la viuda, dividir la vida con Pelé fue vivir una historia real de amor único, así como también lo fue dividir el amor del futbolista con los aficionados. "Este amor nunca morirá y continuará entre nosotros. Eternamente", concluyó.



Pelé también estuvo casado con Rosimeri Cholbi, con quien tuvo tres hijos (Edinho, Jennifer y Kely) y con Assiria Nascimento, con quien tuvo dos gemelos (Joshua y Celeste).



Uno de los últimos homenajes a Pelé tuvo lugar el sábado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia ante los 56.000 hinchas que acudieron al duelo entre el Palmeiras y el Flamengo por el título de la Supercopa do Brasil y contó con la participación de Jennifer y Kely, así como de dirigentes de la Confederación Brasileña de

Fútbol (CBF).



EFE