¿Se ilusiona Once Caldas? Marcelo Gallardo está en Colombia

Marcelo Gallardo se fue entre lágrimas y emotivas despedidas de River Plate, el club donde hizo historia recientemente como técnico, haciendo gigante al club de la banda cruzada ganando Copa Libertadores, Sudamericana y ligas locales.



En Argentina y en el mundo del fútbol crece la expectativa de cuál será el próximo reto de Marcelo Gallardo como director técnico, aunque todo apunta a que tendrá su primera oportunidad en el fútbol europeo.



Mientras piensa sobre su futuro como entrenador, lo cierto es que Marcelo Gallardo está en Colombia, específicamente en Manizales, ciudad del legendario Once Caldas. Sin embargo, no es que esté en negociaciones para ser técnico del blanco blanco, sino que está visitando a su hijo Nahuel, actual jugador del club.



La sorpresiva visita de Gallardo a Manizales, generó curiosidad en algunos fanáticos colombianos, quienes lo vieron en un reconocido bar de la ciudad de los manizaleños, donde varios no dudaron en sacarse fotos con el legendario técnico de River Plate.





Marcelo "muñeco" Gallardo, el más glorioso técnico en toda la historia de River Plate, está disfrutando de su descanso en la ciudad de Manizales. Visita a su hijo Nahuel, jugador del Once Caldas.



Bienvenido por esta tierra caldense don Marcelo. pic.twitter.com/PbSmcrxVQW — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) November 26, 2022

Un pueblo que se emociona con poco, ante el desastre argentino Marcelo Gallardo está en Manizales "no saquen carro de bomberos", no firmara con el Once Caldas. Corredor seguirá dirigiendo a la europea. Ridículos. pic.twitter.com/ZGjTqbHuxG — Jose Fernando Santa. (@charlasamenas63) November 26, 2022