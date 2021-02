¿Terminaron? Marbelle explicó decisión que tomó con Sebastián Salazar

¿Qué ha pasado con la relación de Sebastián Salazar y Marbelle? ¿Acaso el ex jugador de Santa Fe terminó su relación con la famosa cantante de tecnocarrilera? ¿Por qué no volvieron a verse fotos de la pareja en las redes sociales?



Estos interrogantes dieron paso a la especulación. En las cuentas de chismes de famosos, se dijo que la artista y el futbolista estaban alejados y que su relación había terminado. Que por eso Marbelle decidió estar en el concurso 'Masterchef’ y así darse un respiro.



Sin embargo, la cantante dejó claro por qué es que no volvió a publicar fotos junto al joven volante, promesa del balompié bogotano.



“Porque nos gusta compartir momenticos, estamos juntos, hablamos, y no, nunca hacemos públicas nuestras cositas… pero nos amamos”, dijo Marbelle respondiendo a sus seguidores en Instagram, justo con Salazar a su lado.



Marbelle agregó: “Lo mejor es que siempre hablamos y decimos: ‘Bueno, deberíamos publicar más foticos juntos’. Como que nunca nos preocupa eso y nunca lo hacemos. Siempre hacemos: ‘Mañana nos tomamos una foto’”. Mientras que Sebastián Salazar atinó a subir su mirada, ver a la cámara y desaprobar la idea. Así, las cosas seguirán siendo sólidas y muy íntimas.