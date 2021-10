Mansión de Cristiano Ronaldo será demolida en Portugal

Cristiano Ronaldo es dueño de una mansión cerca de la ciudad Geres, en Portugal, que está valuada en un poco más de tres millones de dólares y ocupa cerca de 800 metros cuadrados en una sierra montañosa rodeada de ríos de difícil acceso.

Según reportaron autoridades locales, el futbolista de 36 años realizó unas modificaciones a la propiedad sin permiso y ahora deberá demolerlas ya que no existe autorización para construir en esa zona.



Manuel Tibo, jefe de ayuntamiento de Terras de Bouro, aseguró: “Cristiano Ronaldo nos presentó un proyecto para su aprobación y terminó construyendo una propiedad que luego obtuvo la licencia en el área donde tenía permiso para construir. Pero también construyó fuera del área permitida y, aunque no estamos hablando de nada tan significativo, es ilegal”.



Hace algún tiempo, varios sitios europeos informaron que Ronaldo le había vendido esa mansión a su ex compañero Pepe, ahora jugando en el Porto, sin embargo, la emisora estatal portuguesa RT aseguró que él sigue figurando como el propietario.