Mamá la defiende: Comentario sobre hermana de James que causó reproche

Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, salió en defensa de su hija menor, Juana Valentina, tras un comentario en redes sociales que causó molestia.

La madre del estelar jugador del Real Madrid no se quedó callada ante una mujer que sugirió que la bella influenciadora abusa de las cirugías estéticas y que su labios no parecen naturales.



Esta es la publicación de Juana Valentina, que venía acompañada de un mensaje espiritual:

Más de 700 mil personas hicieron comentarios, pero Pilar Rubio se concentró en uno: "“Eso decía Lina Tejeiro, que era natural los cambios, solo ejercicio y miren, el tiempo lo dirá, estas niñas tan lindas y jóvenes cómo se ponen tanta cosa. Como sé que acá muchos me odiarán, chao”.



Ante está crítica, la madre de la bella Juana Valentina dijo: "No acostumbro a contestar comentarios como los suyos...pero hoy lo voy hacer: los labios de Juana Valentina son naturales... Princesa, la forma como aplica su labial es la razón de que se vean así, y segundo, las mujeres, hombres o el que sea tiene derecho a cambiar su cuerpo y su cara cuantas veces quiera siempre y cuando lo hagan con responsabilidad y asesorada de las personas adecuadas y no pongan en riesgo su salud".



Y añadió: "Dejen de estar inventando y asegurando cosas que no vieron. No hay necesidad de ese tipo de críticas, menos entre mujeres. Pídele a DIOS que te sane, que la peor enfermedad es el chisme, la envidia y el resentimiento, feliz día muñeca".