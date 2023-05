Madre de CR7 explotó por duras acusaciones de medio portugués

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, ha sido vinculada en los últimos meses por ser una de las principales protagonistas de la supuesta crisis de pareja que viven el futbolista y Georgina Rodríguez.



De hecho, en los últimos días, el diario portugués 'Correio da Manha' aseguró que la mujer estaría utilizando brujería para separar a su hijo de la modelo e influencer española.



Pues bien, en las últimas horas, Dolores explotó contra el medio por esa información y en un comunicado aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para limpiar su imagen y el buen nombre.

“Quiero comunicar en mi nombre y en nombre de mi familia, que incluye a Georgina, esposa de mi hijo Cristiano, Rubina, esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre, esposo de Katia, mis cuatro hijos y mis once nietos. Manifestar que hoy activé a mis abogados para limpiar mi buen nombre por el bien de mi familia y lo que representan en mi vida”, señala el mensaje de la mujer.



Luego, explica la información dada por el medio sobre sus presuntos usos de brujería y luego indicó: “Mi buen nombre nunca será arrojado a la plaza pública, nunca permitiré que una fuente de información tan poco profesional utilice mi nombre en vano”.



De igual manera, asegura que la información del periódico carece de fuentes y de fundamentos y que por ello usará las acciones legales: “Iré hasta las últimas consecuencias, no solo para protegerme a mí y a los míos, sino que también demostraré que las fuentes, las palabras y los escritos dichos hasta entonces eran meramente malintencionados y carecían de todo fundamento”.



Finalmente, Dolores Aveiro agradeció los mensajes de apoyo pese a estar en esta incómoda situación: “Presten especial atención a lo que se dice y escribe, hay ofensas gratuitas tras este tipo de noticias que hieren, lastiman y nos dejan atados de manos cuando se trata de nuestro bien más preciado que es la familia. Mis nietos, algunos de ellos, ya leen. y escuchan a la gente y las críticas. Y por eso mismo no pararé hasta que este periódico demuestre todo lo escrito hoy. Gracias”.