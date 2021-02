Luis Suárez ya no muerde: agredió a defensor de Chelsea en Champions

Luis Suárez volvió a ser criticado en Europa, luego del partido de este martes en el que Atlético de Madrid perdió 0-1 con Chelsea en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, compromiso que se jugó en Bucarest, Rumania. El uruguayo no anotó y no pudo salvar de la derrota a los colchoneros; pero fue noticia porque volvió a agredir a un rival.



Esta vez la víctima fue Antonio Rüdiger, defensor alemán del Chelsea. ¿Lo mordió Suárez? No, esta vez el charrúa pellizcó al defensor contrario, en una jugada de mano a mano en el minuto 79.



El jugador de los ‘blues’ reaccionó y el árbitro tuvo que separarlos, mientras Suárez hacía cara de no entender el motivo del enfado de Rüdiger. Y claro, las críticas le llovieron al uruguayo, especialmente en Inglaterra, provocando las reacciones de exfutbolistas como Rio Ferdinand o Joe Cole.