¿En qué anda Luis Sandoval? Filtran video con bella acompañante

Hay quienes se encierran y casi desparecen. Hay otros que prefieren exhibirse y dar la imagen de no estar tan afectados. Hay una reacción por cada individuo que recibe una mala noticia, como el despido del trabajo, por ejemplo.

La reacción de Luis Sandoval aún está por conocerse. Se sabe que tras ser despedido de Atlético Junior por presentarse en mal estado a un entrenamiento, tras una noche de fiesta, poco se ha dejado ver. Al menos no por decisión propia pues ahora es noticia debido a un video que circula en redes sociales, no precisamente haciendo gala de su talento deportivo.

​

​El delantero, quien estaría siendo asistido sicológicamente por el club 'tiburón' a pesar del escándalo de su salida, apareció en un momento íntimo con una bella acompañante, quien habría compartido en redes su relación con Sandoval.

​

"Después que no me deje Chino Sandoval lo demás es cuento! No ves que él es todo”, se lee en un momento, mientras de fondo se aprecia la cara del jugador.

😱 Filtran vídeo íntimo del 'Chino' Sandoval con una supuesta porrista del Junior.



El video que ya es tendencia en redes muestra al 'Chino' disfrutando de sus vacaciones forzadas, tras salir del equipo tiburón.



El 'Chino' haciendo goles fuera de las canchas. pic.twitter.com/vmVhPhpk9c — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) June 6, 2023

Los comentarios a las publicaciones no son precisamente amables y aún es un misterio qué sucederá con la carrera de un jugador al que Junior le invirtió tiempo, dedicación y dinero sin obtener el resultado deseado.