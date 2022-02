Muriel lo troleó: jugador de Atalanta publicó foto desnudo por error

El arquero argentino Juan Musso, jugador del Atalanta y la Selección Argentina, cometió un insólito error cuando al parecer celebraba aniversario con su novia y publicó una fotografía desnudo en sus redes sociales. El descuido se dio en Instagram y aunque el futbolista reaccionó de inmediato y "corrigió" el error, las burlas de sus compañeros y de la comunidad en redes no se hizo esperar. Le sacaron hasta memes.



Todo se dio cuando el exjugador del Racing de Argentina y Udinese de Italia, subió una historia en Instagram alardeando con un regalo que le dejó su novia. En la habitación habían rosas, globos, fotografías de ambos y un amoroso mensaje. Musso escribió: "Sei la migliore" (eres la mejor, en italiano), agradeciéndole a su pareja, Anna Ariaudo.



El arquero Juan Musso publicó por error una foto desnudo



• Fue en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/VMC695FUhn — Santi Peretti (@SantiagoPeretti) February 4, 2022

Sin embargo, Musso no se percató que al fondo de la habitación había un espejo y su silueta desnuda no pasó desapercibida en la publicación. El jugador tuvo que eliminar la foto y subir una en la que aparecía vestido. “La foto correcta. Buen día Anna Ariaudo”, escribió en la nueva historia. Su novia, una modelo italiana, bromeó con la situación en sus redes, escribiendo: "Afortunadamente yo también te amo" y replicando la imagen en la que esta vez si salió con ropa.



Compañeros de Musso en el Atalanta no pasaron por alto el error y bromearon sobre lo sucedido. El atacante colombiano Luis Muriel le mostró a través de una historia cuál era la manera correcta de tomar una fotografía con espejos cerca. Decidió taparlo con papel. "