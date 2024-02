Luis Mosquera y su gran deseo: ‘Me gustaría volver a Millonarios’

A sus 34 años, Luis ‘El leticiano’ Mosquera está en un periodo de inactividad tras su último paso en el fútbol colombiano en Atlético Huila donde militó en 2019. El lateral se dedicó a su escuela de fútbol para niños y niñas en Leticia, pero a su vez busca volver al profesionalismo.



En diálogo con el medio El Deportivo, Mosquera señaló que no está retirado y que quiere jugar nuevamente y que amaría hacerlo en Millonarios, club donde supo ganar la Copa Colombia en 2011 y la Liga en 2012.



“El cuerpo me pide volver a jugar. Le pedí a un amigo que me buscara equipo, que no quiero un salario exorbitante, que así sea gratis yo juego. Busco terminar mi carrera de la mejor manera, así como la empecé, mostrando el jugador que soy. Quiero demostrarle a mi hija que soy bueno. Voy a intentar jugar dos años más”, señaló el futbolista.



Por su parte, habló de si le gustaría jugar en club en especial y claramente salió el nombre de Millonarios.



“En todo equipo me gustaría jugar, pero el que me llega al corazón siempre es Millonarios, así sea que alguien me diga Mosquera, venga que le vamos a hacer un saque de honor y retírese”, para mí sería lo mejor. Si me hacen un reconocimiento por tantos partidos sería lo más bonito que me podrían hacer”.



Vale señalar que Mosquera es canterano del equipo albiazul y debutó en 2009. Luego, se dio su salida en 2016 donde puso rumbo a clubes como Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Huila.