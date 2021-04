Dayron Pérez, dolido con muerte del 'Teacher' ¿qué lo hizo especial?

El fallecimiento de Luis Guillermo 'Teacher' Berrío tomó a todos por sorpresa este domingo y muchos, como Dayron Pérez, recordaron sus anécdotas junto a un entrenador que inspiraba admiración y respecto. Pérez, ahora técnico de Atlético Huila, fue dirigido por Berrío en el ocaso de su carrera. El 'Teacher' fue asistente técnico de Álvaro de Jesús 'Loco' Gómez en Águilas, donde Dayron jugó en 2015.

“La verdad muy triste, fue muy sorpresivo porque era un hombre muy joven, con muchos años por delante y que tuvo una carrera deportiva que fue ejemplo para muchos. No pensamos que esto vaya a suceder a tan temprana edad. Tengo mucha admiración y respeto por él, porque tuve la posibilidad de compartir con él, cuando era asistente de Álvaro de Jesús y yo jugaba con Águilas”.



Muchos hablan de la calidad de ser humano del 'Teacher', un hombre que era querido a donde llegaba y que se quedó en el corazón de los hinchas del Atlético Huila. Fue pieza clave en el ascenso en 1992, goleador histórico del equipo y como entrenador, no solo disputó la final de 2009 frente al DIM, sino que llevó al equipo de Neiva a disputar una Copa Sudamericana.



“En Atlético Huila significó mucho, todos lo recordamos como el jugador histórico más importante de la institución. Como entrenador también hizo cosas muy importantes, le devolvió la alegría y la ilusión al equipo llevándolo a una final y a un torneo internacional. Es un valor muy grande que se nos va. En el Huila lo sentimos de la casa, y por eso nos duele su partida”, dijo.



¿Qué lo hizo tan especial?



La muerte de Berrío revolucionó las redes sociales y los lamentos tras su repentina partida no se hicieron esperar. Según Dayron, el 'Teacher' no solo fue un gran profesional sino una persona de admirar, con valores y principios que inculcaba en quienes lo rodeaban. Ya fuera en el campo de fútbol o en la vida cotidiana. En eso coinciden varios de los consultados por FUTBOLRED.



“Fue una persona que nos sirvió de ejemplo. Era alguien lleno de valores y de principios, muy honesto y transparente. Tenía mucho conocimiento y yo personalmente le guardo un agradecimiento, porque después de su paso por Águilas quiso llevarme como refuerzo del Pasto en 2015. Me llamó pero por un tema contractual no se pudo dar. Es algo que valoro, que se fijara en mí cuando estaba cerca del retiro. Él siempre tenía presente el haber jugado y nos entendía en todos los momentos. Fue consciente, receptivo, muy comunicativo, sincero, honesto y cuando sentía una injusticia la expresaba. Lo que más valoro es algo que no se ve mucho en el fútbol y es la transparencia. La verdad hubo mucha afinidad y una buena relación con él. Siempre se acercaba a hablar, se le sentía como jugador en esa época y era un puente con el entrenador”, agregó.



Y continuó: "Él era alguien que tenía mucho respeto hacia el ser humano y siempre, a través del respeto, dabas las indicaciones en el campo. Los mensajes siempre eran positivos y quería que uno creciera, no criticaba el error. Cuando uno hablaba con él, era como si hablara con otro amigo, y se sentía mucha química, porque como jugó tanto y lo hizo tan bien, era más fácil. Todos lo respetábamos y lo admirábamos, así que solo tengo buenos recuerdos”.