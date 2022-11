Junior no se olvida de Jarlan Barrera: prenden el incendio nuevamente

Desde la salida de Jarlan Barrera del Junior de Barranquilla con destino a Rosario Central, y posteriormente, al Atlético Nacional, más que recordar sus inicios en el balompié con un equipo que le dio la oportunidad de ir creciendo futbolísticamente, Jarlan se encargó de construir una relación venenosa en contra del conjunto barranquillero.

Los hinchas del Junior de Barranquilla también han cruzado palabras en contra del volante de Atlético Nacional, pues no se olvidan de la pena máxima en la prórroga contra el Athletico de Paranaense en la final de la Copa Sudamericana de 2018. Si hubiese marcado, tal vez no hubiesen tenido que definir desde el manchón y le pudo haber dado el título al conjunto atlanticense.



No se lo perdonan, y a partir de ese momento, se prendió un incendio que nadie puede apagar entre los barranquilleros y el volante samario. En agosto, Jarlan Barrera mantuvo que siempre quiso jugar en Atlético Nacional, y una razón de peso era que en Junior solo se lloraba cuando se perdían finales, mientras que en la institución antioqueña se celebraban los títulos y el llanto era de alegría y no de decepción.



Lo curioso es que Jarlan Barrera logró ganar tres títulos como jugador del Junior de Barranquilla. Y ahora, las palabras se lo devolvieron al samario, que llevado por el furor de quedar campeón con Nacional en el semestre pasado sentenció que las lágrimas eran distintas en el club verde. El destino se encargó de devolverle el recado a Jarlan.



Tras esos testimonios venenosos de Jarlan Barrera, Atlético Nacional no pudo clasificar a los cuadrangulares finales en el segundo semestre. Un penalti fallado por Jefferson Duque metió en la pelea al Junior y la eliminación de los paisas. Este fue el mejor momento para que el cuadro atlanticense saltara en contra del samario.



El momento indicado que tomó protagonismo Luis Ernesto Grau, uno de los asistentes técnicos, y un gran aliado para Julio Avelino Comesaña en cada ciclo del uruguayo en el Junior de Barranquilla. Grau utilizó sus redes sociales para prender aún más la llama contra Jarlan Barrera. En Twitter, recordó los testimonios del llanto y después de la eliminación, escribió, “te toca seguir llorando hijo…”. Sin etiquetar al involucrado, era más que obvio para quién iba ese mensaje.