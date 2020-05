Figo confiesa: la razón por la que se fue del Barcelona al Real Madrid

El mítico exjugador portugués, Luis Figo, tuvo una conversación con el también exfutbolista, Fabio Cannavaro, a través de la red social Instagram, en la que repasaron ciertos momentos que marcaron su carrera deportiva. Figo, contó la razón por la que abandonó el Barcelona para irse al Real Madrid.

"Fue una decisión importante y difícil, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien; pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estas haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas...Los grandes clubes del mundo son parecidos, la diferencia principal es la gente que forma la sociedad, porque yo llegué a Madrid con un cambio importante en la presidencia y al inicio no fue fácil. Era todo nuevo para mí, pero la integración fue buena y con la ayuda de todo el mundo me adapté bastante bien", afirmó Figo, quien llegó al Madrid cuando Fiorentino Pérez asumía el mandato como presidente.

El portugués, también hizo referencia a los jugadores con los que compartió en el Madrid, destacando quién fue el mejor de todos: "En mi carrera he jugado con grandísimos futbolistas. Sería más fácil elegir uno por demarcación que quedarme con uno solo. Jugué con Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Verón y con el que siempre estaba preparado para marcar, Raúl".



"Raúl era un vencedor, por su mentalidad ha conquistado tanto en su carrera. Sabía siempre como definir y como moverse en el campo. Si hablas de Ronaldo sus características son la velocidad y la potencia pero con Raúl es difícil de decidir lo mejor, pero tenía un poco de todo. Siempre te hacía gol y marcaba la diferencia", finalizó el exjugador es una entretenida charla por redes sociales en medio de la cuarentena.