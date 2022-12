Luis Fernando Montoya: a 18 años del ataque que le cambió la vida

El 22 de diciembre de 2004 fue trágico para el fútbol colombiano, aunque también perdió la sociedad: ese día, Luis Fernando Montoya, entonces técnico del Once Caldas -campeón de la Copa Libertadores-, sufrió un atracó que lo dejó sin movilidad en sus cuatro extremidades.



Desde ese momento, el Campeón de la Vida sigue vigente en el corazón de los colombianos, pues es un ejemplo para los demás. Actualmente dicta clases y charlas de superación.



Se cumplen 18 años de aquel amargo momento. Y con la tristeza del recuerdo vivo del atentado contra el profesor Montoya, él sigue siendo positivo, trabajador y una persona que solo piensa en aprender y estudiar: acaba de hacer la licenciatura en Uniminuto y está pensando seriamente en iniciar la maestría deportiva.



En una estremecedora charla con el diario El Colombiano, Luis Fernando Montoya habló de estos 18 años, de su presente, su esposa Adriana y su hijo, José Fernando.



Siempre dejando enseñanzas y palabras llenas de sabiduría, el profesor Montoya dijo: “Hay que pensar que la vida continúa y se han hecho cosas buenas. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las dificultades. El ser humano, si se lo propone, es capaz de lograr cosas grandes”.



Luis Fernando Montoya confesó: “Antes me preguntaba, ¿por qué en este momento cuando había logrado tantas cosas buenas y quizás venían mejores para mí, para mi carrera, para mi familia? Ahora digo: ¿por qué cuando gané la Copa Libertadores no pregunté lo mismo, ¿por qué me la dieron a mí? Yo creo mucho en Dios y fue un premio de Él. Hay que tener mucha tranquilidad y calma”.



Montoya también aseguró que estas fechas son las más duras cada año para él: “Cuando llega el día 21 y el 22 uno recuerda todo lo que pasó hasta el momento del incidente, la hora en la que me levanté, lo que hice, con quiénes hablé. Eso le queda a uno para toda la vida. Si un ser humano no se diera cuenta del daño tan grande que hace, jamás empuñaría un arma para atentar contra otra persona. Tenemos que respetar y ojalá la gente lo entendiera, respetar siempre a los demás. Independiente de las dificultades y los problemas que se tengan, todo se puede resolver por el diálogo, y la mediación”.



Escuche aquí la charla de El Colombiano con Luis Fernando Montoya: