¡Una campaña inolvidable! Estacio sacó su mejor recuerdo del Teacher

El fallecimiento de Luis Guillermo Berrío, a causa de paro cardíaco, fue una noticia que cayó como "baldado de agua fría" en el fútbol colombiano. Si bien, muchos conocieron del talentoso futbolista o el dedicado entrenador, otros como Luis Estacio, echarán de menos al amigo y consejero.



El arquero caleño de 40 años, que actualmente juega para Deportes Quindío en el Ascenso, dialogó con FUTBOLRED tras conocerse la muerte de quien fuera su entrenador en Atlético Huila. Fue su portero título en la final frente al Medellín en la Liga 2009-II. Ese es su más grato recuerdo con 'Teacher' Berrío.

“Él fue un hombre que nos dejó mucho como jugador, como técnico y como persona. Fue un gran amigo, no solo fue mi técnico o compañero. Pasé momentos muy bonitos con él; fue alguien que aportó mucho. Luis Guillermo fue una gran persona, era tranquilo, sencillo, y eso sí, exigente en el fútbol", reconoció.



Luis Estacio es uno de los arqueros más recordados del equipo opita, en el que 'Teacher' Berrío difícilmente será destronado como ídolo, pues fue aplaudido como jugador, pero también como técnico. Justamente, de su mano, Estacio disputó la final de la Copa Mustang 2009 del segundo semestre, cuando se midieron a Medellín. En 2007 les fue esquiva frente a Nacional y esta vez, con Luis Guillermo, la ilusión estuvo a flor de piel. Ese es el momento más grato que recuerda el guardamete.



"Recuerdo mucho ese segundo subtítulo que le dio al Atlético Huila, en una campaña espectacular. Muchos no creyeron en su trabajo, pero él fue callado y paciente y lo hizo. Nos llevó a la final en 2009 y estuvimos casi a punto de conseguirla. Se dio en un momento duro, por la partida de Hermán Córdoba y Mario Beltrán, pero nos repusimos y nos hicimos fuertes".



En septiembre de 2009, Atlético Huila sufrió un duro golpe a causa de la trágica muerte de los dos deportistas en un accidente en la vía Rivera-Neiva. Al 'Teacher' se le vio muy afectado con la muerte de sus deportistas, pero en medio de su dolor levantó al equipo y lo llevó hasta la final. Gracias a sus buenas campañas con los opitas, entre 2008 y 2011, Independiente Medellín lo fichó como técnico. Fue un entrenador muy cercano al futbolista y esto valoran los consultados por FUTBOLRED.



"Guillermo tenía un gran manejo de grupo, y gracias a eso, en ese momento salimos adelante. Él más que un técnico era un gran amigo, siempre estaba para ayudar, daba consejos y estaba pendiente si sus jugadores estaban bien. Es una gran pérdida, una partida que nos deja sin palabras. No se fue cualquier persona, se fue un gran ser humano, un excelente profesional y buen amigo. Lo único que puedo pedir es mucha fortaleza para su familia”, comentó Estacio.