Luis Enrique revoluciona el fútbol: hará streaming durante Mundial

Comienza el Mundial de Qatar 2022 y ya las selecciones están prestas para iniciar la máxima competencia internacional, donde todas van por un mismo objetivo y es ganar la preciada copa de oro.



Una de las selecciones potencia que tratarán de ganar su segundo Mundial es España de Luis Enrique, quien tuvo varias sorpresas en su nómina al dejar a De Gea y Sergio Ramos por fuera de Qatar, pero aun así cuenta con gran talento con jugadores juveniles como Pedri o Gavi.



Sin embargo, el técnico Luis Enrique no solo fue protagonista durante la convocatoria, sino también contó detalles de cómo vivirá el Mundial y tendrá una nueva faceta que es ser streamer, donde dará a conocer los secretos más íntimos de todo lo que pase con España en Qatar a través de sus plataformas digitales.



"Grabo este video para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar”, dio a conocer Luis Enrique.



Igualmente, Luis Enrique reconoció que el objetivo de hacer straming durante el Mundial es establecer mensajes más naturales y sin tapujos con los espectadores de todo el mundo.



“Contaré desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, establecer una comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos. Es una idea que parte de forma descabellada, pero puede ser interesante para iniciar una relación directa con aficionados”, finalizó Luis Enrique a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.



Mientras llega este nuevo trabajo de Luis Enrique que dejó ansioso a todos los fanáticos, España se prepara para su debut en el grupo E contra Costa Rica.