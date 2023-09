Luis Díaz se refirió a polémica de Agmeth Escaf con su familia

Colombia logró ganar a Venezuela 1-0 en debut de Eliminatorias Sudamericanas y frente a Venezuela los hinchas de la tricolor armaron una verdadera fiesta en el estadio Metropolitano de Barranquilla, aunque no todos disfrutaron como debían por polémicas que hubo con celebridades.

Una de las situaciones complejas que se vieron en las gradas del Metropolitano fue la presencia del expresentador y ahora político, Agmeth Escaf, quien tuvo un pequeño altercado con la familia del extremo del Liverpool y de Colombia, Luis Díaz.



Escaf quería hacerse donde estaba ubicada la familia de Díaz, pero tras las discusiones, el político fue abucheado por otros espectadores que le mencionaron que se fuera de allí.



Pese a ello, Escaf se defendió y mencionó que no tuvo problemas con nadie, ni fue un tema con la boleta o alguna silla, sino que el altercado fue con otros aficionados que tenían posturas políticas diferentes y de allí se generó todo.



Incómoda situación entre congresista Agmet Scaff con los familiares de Luis Díaz en el Metropolitano de Barranquilla pic.twitter.com/np9FxUI5Qv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 8, 2023



​Sin embargo, la polémica llegó a los oídos de Luis Díaz y el guajiro en zona mixta se refirió a lo que vivió su familia, aunque no contó muchos detalles de lo sucedido por desconocimiento de los hechos reales.



“Eso me estaba comentando mi señora, pero todavía no sé nada”, dijo Luis Díaz a la prensa que le indagó sobre esos hechos que vivió sus familiares.



Por ahora, Luis Díaz buscará seguir concentrado con Colombia y se espera que siga teniendo protagonismo en Eliminatorias, pues el próximo reto será Chile.