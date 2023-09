Se acabaría prisión para Luis Bedoya por FIFA Gate: quedaría libre

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, investigado por el polémico FIGA Gate, estaría pronto de quedar libre en Estados Unidos y aunque su sentencia ha sido aplazada varias veces, el directivo estaría pensando en una maniobra para lograr salir de la difícil situación.

En 2015, Bedoya había aceptado los cargos por el caso FIGA Gate que estaban relacionados con conspiración de sobornos y fraude electrónico y además, había renunciado a sus fondos en el Swiss Bank, pero mientras se adelantaba su sentencia, el dirigente se encontraba bajo órdenes judiciales en New York.



Tras varios años recluido y sin respuesta en su sentencia pese a que aceptó cargos, Luis Bedoya pediría a sus abogados hacer la gestión para que quede en libertad y de acuerdo al periodista Diego Rueda en el programa Vbar de Caracol Radio, el dirigente solicitaría que los cargos queden nulos y salga bien librado de esa polémica.



“Se va a solicitar por parte de los abogados de Luis Bedoya, que todos los cargos se vayan atrás y no tenga ningún cargo y quede totalmente libre de lo que le acusaron, porque era un negocio privado en el cual la justicia no podía entrar”, reveló Diego Rueda en Caracol Radio.



​Por ahora, habrá que esperar si finalmente Luis Bedoya saldrá libre tras los delitos en que fue envuelto por caso FIGA Gate y en caso de lograr darse, el dirigente saldría bien librado tras no llegar la sentencia final en siete años que estuvo retenido de manera preventiva.