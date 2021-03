Figura peruana trabaja con psicóloga: ‘me siento tranquilo, en paz’

Después de las tristes noticias en el mundo futbolístico a raíz de problemas por depresión y demás, se ha iniciado una fuerte campaña en pro de trabajar la parte mental de los jugadores.



Un ejemplo de lo anterior es el internacional peruano Luis Advíncula, lateral derecho del Rayo Vallecano, con el que cumple su tercera temporada en España, quien trabaja con una psicóloga el aspecto mental para superar la "frustración" que siente cuando "las cosas no salen bien" durante los partidos.



Advíncula, de 31 años, es uno de los jugadores fijos para su técnico, Andoni Iraola, que lo ha utilizado esta temporada en 26 partidos, 21 como titular, y ha marcado un gol.



"Estoy cómodo en España. Es complicado que venga un equipo y ponga plata por un lateral extra comunitario. Ojalá el trámite del pasaporte salga rápido. Me siento en un gran momento. Me siento bien, tranquilo, en paz. Estoy jugando y contento. Estuve un poco perdido por estar pensando en otras cosas, pero uno es humano y a veces se equivoca", declaró Advíncula en Movistar Deportes Perú.



El Rayo no atraviesa un buen momento deportivo. Tras los empates contra Cartagena y Ponferradina y las derrotas frente a Tenerife y Málaga, el retroceso le ha llevado a ser sexto con 42 puntos, uno más que el séptimo, la Ponferradina, y a once de la segunda plaza que ocupa el Espanyol.



"A veces me salgo del partido cuando las cosas no me salen bien. Me frustro mucho. Lo estoy trabajando con una psicóloga", desveló el internacional peruano.



Advíncula suma esta campaña 1.808 minutos de juego y es el quinto jugador de la plantilla rayista más utilizado este curso solo superado por Alejandro Catena (2.441), Álvaro García (2.202), Fran García (2.083) e Isi Plazón (1.881).