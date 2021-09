Modelo argentina se sincera: ‘ya iría a la cama’ con figura de River

Luciana Milesso es una reconocida modelo e influencer argentina que ha dado de qué hablar en su país tras una picante confesión dada en ‘Elo Podcast’. Allí habló del interés que tiene en un jugador de River Plate.

En dicho espacio fue cuestionada respecto a cuál famoso argentino “iría a la cama” de inmediato, en caso de que este la contactara por mensaje directo y se lo propusiera.



Luciana, que por cierto dejó entrever su gusto por el fútbol, no dudó en responder: “Ayer (domingo) mirando el partido de River, Julián Álvarez, el delantero. Creo que tiene 21”. Aseguró que no le interesa si tiene novia o no, aunque sabe que no está casado.



Después, dejó un mensaje más que claro: “Julián Álvarez, si estás viendo este video, mándame un mensaje directo y nos vemos en la cama”.



Vale recordar que Álvarez debutó como profesional en 2018 de la mano de Marcelo Gallardo y solía ser el reemplazo de Rafael Santos Borré en diferentes partidos. Con la salida del colombiano, su lugar en el once titular se aseguró.



Sus grandes cualidades han sido destacadas incluso por el seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Copa América de este mismo año. Esto significó su primer título con la Mayor.



Acá el fragmento de la entrevista a Luciana Milesso: