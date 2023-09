Iván Mejía se le fue encima a Lucas González: crítica a DT de América

América de Cali sigue sin mostrar solidez en su juego y en sus resultados. Este miércoles, el equipo vallecaucano no pudo ganarle al Envigado FC, último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2023, y volvió a generar preocupación entre la hinchada escarlata, pues se viene el clásico contra Deportivo Cali.



Como uno de los aficionados del América, el periodista Iván Mejía Álvarez reaccionó al pálido empate de su equipo en tierras antioqueñas, en partido que estaba pendiente de la fecha 6. El ácido comentarista, quien está retirado de los medios, reaccionó fuerte en sus redes sociales y se le fue encima al técnico Lucas González.



Mejía no le perdonó a Lucas que el América no mostrara superioridad con el peor equipo de la Liga II, y lamento que haya quienes “sigan vendiendo ese cuento” con el entrenador.



“Vea pues, el equipo del Pato no pudo con el colero. Sigan vendiendo ese cuento. No faltará quien compre”, publicó Iván Mejía Álvarez en su cuenta de Twitter, explotando ante otro resultado inesperado en el América.