Estrella confesó por qué prefirió Fiorentina por encima de Real Madrid

Para cualquier jugador del mundo le interesaría jugar en Real Madrid y ese club español es sin duda, de los más ganadores históricamente, por lo que muchas estrellas han decidido aceptar ofertas de los merengues, aspirando a volverse súper estrellas.





Sin embargo, no todos los jugadores piensan igual, pues el delantero argentino Lucas Beltrán, exjugador de River Plate, confesó por qué decidió no aceptar la posibilidad de ir al Real Madrid.



En una entrevista con ‘Eurosport’, Beltrán aseguró que tuvo muchos equipos interesados en sus servicios, siendo uno de ellos el Real Madrid, pero por encima de todos eligió a la Fiorentina.



"La Roma, la Fiorentina y el Real Madrid se pusieron en contacto conmigo. Pero elegí Florencia porque lo sentí. Un día me desperté y le dije a mi hermano que quería ir a la Fiorentina”, reveló Lucas Beltrán.



​Pese a que está cómodo en Fiorentina, el argentino no le pesa haber rechazado a esos grandes equipos por ir al conjunto viola y él mismo mencionó que "estoy muy feliz aquí y creo que tomé una buena decisión".



Desde su llegada a Fiorentina, Lucas Beltrán ha jugado 33 partidos, logrando anotar en ocho oportunidades.