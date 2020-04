Los futbolistas que tienen como mascota, animales fuera de lo común

Memphis Depay ha sido polémica en la últimas horas por la curiosa foto que subió a sus rede sociales en donde luce a su particular mascota, un león cachorro, el futbolista holandés es el centro de críticas porque muchos de sus fanáticos aseguran que el jugador ya no tiene en que más gastarse la plata, y que además el león no es un animal doméstico es vulnerado al sacarlo de su hábitat.

Pero Depay no ha sido el único que ha estado en medio las críticas por sus exóticos gustos hacia los animales. Acá los futbolistas que han generado polémica por presentar a su mascotas poco comunes.



Uno de los casos más populares ha sido el caso de Sergio Ramos, quien en una entrevista mostró a su caballo preferido quien es su compañía, claro nada fuera de lo común, pues lo mantiene en su establo en el hábitat que se merece. Para el capitán del Madrid los caballos son más que sus animales favoritos, a muchos de ellos los entrena para competir. Un gusto parecido al de Paolo Guerrero quien posee en su establo ocho caballos de paso fino, que seguramente ha aumentado su cantidad.



Balotelli, también ha sido el centro de varias críticas, y una de las más recordadas fue cuando presentó a su peculiar mascota, un cerdo, sí, un pequeño cerdo manchado quien convive con él desee hace muchos años, en su pasó por Inglaterra le tocó tramitar un permiso especial para poderlo tener en casa ya que las leyes del país no lo permitían.



Otro futbolista con gustos exóticos como Balotelli y Depay, es el francés André-Pierre Gignac, quien en sus redes hace varios años compartió una foto con su mascota 'Koda', un mono, quien lo ha acompañado desde su etapa en el Olympique de Marsella. Para finalizar esta lista de exóticos gustos por los animales, el jugador que ha pasado por las divisiones menores de varios equipos de Inglaterra, Faiq Bolkiah, hijo de un sultán de Brunei, dejó ver en el 2018 su particular mascota, un tigre, el joven jugador fue centro de críticas al igual que Depay, por no respetar el derecho del animal, al sacarlo de su territorio.