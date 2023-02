El destino vuelve a retar a Karius: de dos años sin atajar a una final

Loris Karius no la ha pasado bien en los últimos años de su carrera: luego de irse del Liverpool, criticado por sus errores, se fue a Besiktas y en Turquía también se burlaron de su talento como arquero: se fue al Unión Berlín, en donde casi no jugó, y luego fichó con Newcastle, en donde no ha tenido minutos.



De hecho, su último partido fue hace casi dos años: el 28 de febrero de 2021, Karius atajó por última vez, defendiendo el arco del Unión Berlín en la Bundesliga, empatando 1-1 con el Hoffenheim.



Y cuando nadie se lo esperaba, la suerte y el destino vuelven a retar al portero alemán, quien pasará del casi olvido a disputar la gran final de la Carabao Cup 2023 (Copa de la Liga de Inglaterra), el próximo domingo 26 de febrero en el mítico estadio de Wembley.



Vídeo de la última final disputada por Loris Karius, que sé que lo estabais esperando. pic.twitter.com/EQ1UpxrLAV — Nacho González (@nacho8gonz) February 19, 2023

¿Por qué Newcastle alinearía a Karius? Porque sus dos principales porteros tienen impedimento para atajar la gran final de la Copa de la Liga.



Nick Pope fue expulsado contra Liverpool en partido de la Premier League, y la sanción cuenta y se paga en cualquiera de las competencias de la FA. Y como las ‘urracas’ no juegan un partido antes de la final, pues estará suspendido.



El segundo arquero es Martin Dubravka, quien estuvo cedido justamente al Manchester United y fue utilizado en dos partidos de la Carabao Cup por los ‘red devils’; así que, como ya jugó con otro equipo esta competición, no puede estar ni siquiera en el banquillo de suplentes.



Así, es el momento para Karius, quien tendrá revancha para volver a sentirse importante y ser campeón; o podría terminar de condenar su carrera como arquero.