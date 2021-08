El mensaje de Lorelei que puso en aprietos a Falcao: ¿de qué hablaba?

El futuro de Falcao sigue sin decidirse, cuando faltan solo 8 días para el cierre del mercado de verano en Europa. Por eso cada detalle, cada comentario, requiere el máximo de atención, pues puede afectar cualquier operación.

Eso explica el gran revuelo que causó la esposa del futbolista, Lorelei Tarón, quien hizo un comentario en sus redes sociales, interpretado por muchos como un posible adiós.



"Nos vamos esta semana. Juntos para siempre...", escribió al argentina. ¿Nos vamos a dónde? ¿Es un cambio de residencia? ¿Es definitivo? Las preguntas se dispararon en cuestión de minutos.



Ante la ola de comentarios, el representante del delantero en Turquía, Ahmet Bulut, tuvo que salir a explicar la situación.



"Si bien este comentario fortaleció las afirmaciones de separación entre el jugador y el equipo, 'Fanatik' llegó detrás de las escenas de la historia. El representante en Turquía, del delantero de 35 años. Ahmet Bulut, dijo en un comunicado que los rumores de separación no eran ciertas", comunicó el medio deportivo 'Sporx'.



Falcao ya había dejado clara su intención de cumplir su contrato hasta el final y, oficialmente, no hay una oferta que permita cumplir la expectativa del presidente de Galatasaray, quien le sugirió que buscara equipo ante las premuras económicas que complicaban el pago de su alto salario. No hubo movimientos importantes, por lo cual la situación se mantiene como hasta ahora, con 'El Tigre', seguramente, un año más en Turquía. A menos que Lorelei sepa algo que el resto del mundo no...