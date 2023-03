¿Qué dijo César Augusto Londoño sobre polémico despido de Rentería?

Un comentario muy polémico de Óscar Rentería le costó el puesto en el programa El Pulso del fútbol de Caracol Radio.

Las directivas de la emisora decidieron despedirlo tras el impacto mediático de su referencia a la investigación por presunto abuso sexual que se sigue contra Achraf Hakimi, estrella del PSG, denuncia presentada por una joven mujer en Francia.

​

¿Qué dijo Rentería? Este fue el polémico comentario: ”Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. Además, la película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.



Las directivas de Caracol tomaron la decisión de relevarlo y él se defendió en sus redes sociales: "Eso es una prevención y un mensaje de solidaridad con la mujer", consideró, lejos de excusarse por el comentario.

​

En la historia faltaba la opinión de César Augusto Londoño, director del programa, quien así se refirió a su ahora ex compañero: "Hoy les quiero contar que mi buen amigo Óscar Rentería no nos acompañará más en ‘El pulso del fútbol’. A Óscar le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos, en su vida y le quiero agradecer su capacidad, su profesionalismo su entrega y su dedicación con el programa”, dijo.



"Con él, ‘El pulso’ siempre estuvo arriba. En estos cuatro años y más donde nos acompañó. Solo tengo palabras de admiración y agradecimiento para Óscar", añadió.



A Rentería lo reemplaza ya el periodista Juan Felipe Cadavid, nuevo compañero de fórmula de Londoño en El pulso.