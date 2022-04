Emotivo homenaje a Cristiano en Anfield, tras la muerte de su hijo

Emotividad total en el clásico del fútbol inglés en apoyo al difícil momento que atraviesa Cristiano Ronaldo junto a su familia.



Las aficiones del Manchester United y el Liverpool se unieron en Anfield para honrar y apoyar a Cristiano, que este lunes anunció la muerte de uno de los bebés gemelos que ha tenido con su pareja, Georgina Rodríguez.



Los aficionados de ambos equipos, en una decisión impulsada por la hinchada del Liverpool y por los grupos de animación de este, se fundieron en un minuto de aplausos dedicados al futbolista portugués.

En el minuto 7, con 1-0 a favor del Liverpool, gracias a un tanto a los cuatro minutos de Luis Díaz, la gente se levantó de sus asientos y comenzó a aplaudir a Cristiano. Mientras algunos aficionados mostraron al aire la camiseta del luso, buena parte de Anfield comenzó a corear el 'You'll Never Wal Alone'.



Cristiano, de 37 años, anunció este lunes la pérdida de uno de los gemelos que ha tenido recientemente con Georgina. Debido a esto, el United comunicó que el futbolista no participará en el encuentro contra el Liverpool.



"La familia es más importante que todo, y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento inmensamente difícil. Por tanto, podemos confirmar que no participará en el partido contra el Liverpool en Anfield este martes por la noche y subrayamos la petición de privacidad de su familia", señaló el United.



Así fue el emotivo momento: