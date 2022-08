Liverpool buscará sacudirse ante Bournemouth: duelazo Díaz vs Lerma

Este sábado se inicia la cuarta jornada de la Premier League 2022/23, en la que habrá gran protagonismo colombiano. Uno de los duelos más atractivos de la fecha se vivirá en Anfield, donde Liverpool recibirá al Bournemouth, a la espera de salir de la crisis de resultados.



El equipo del colombiano Luis Díaz todavía no conoce la victoria en la liga y es el de la necesidad ante el recién ascendido, que ya saboreó el triunfo ante Aston Villa. A los de Jurgen Klopp les urge dejar de sumar de a uno y solo un triunfo les permitirá sacudirse de la dura caída de la jornada anterior ante el Manchester United. Ganar o ganar, solo así podrán salir del fondo de la tabla y empezar a cabalgar en la parte alta junto a Arsenal, City y compañía.

Después de estrenarse con empate 2-2 frente al Fulham, Liverpool consiguió sumar otro punto gracias al gol de Díaz ante Crystal Palace. Sin embargo, cuando esperaba repetirle la dosis a los 'Diablos Rojos', a los que goleó en la pasada temporada por 4-0, la historia resultó ser otra. Cayeron 2-1 y su fútbol desentonó. Ahora no solo necesitan sumar los 3 puntos sino recuperar la confianza que el difícil arranque les arrebató.



Este partido genera un especial atractivo en Colombia, pues que será el primer enfrentamiento entre dos hombres de Selección Colombia: Luis Díaz y Jefferson Lerma, en la liga inglesa. Díaz aterrizó en los 'Reds' iniciando el 2022 y Lerma acaba de ascender con su equipo.



El volante del Bournemouth ya celebró su primer gol en Premier y lo hizo ante el Aston Villa, en la única victoria que encajan esta temporada. Después de eso, los 'Cerezas' cayeron por goleada ante Manchester City y Arsenal. Liverpool tendrá que aprovechar el momento de "bajón" para recuperarse.



¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Liverpool y Bournemouth? Se remonta al 7 de marzo de 2020. En aquella oportunidad, los rojos ganaron en Anfield por 2-1 con goles de Salah y Mané. Ese día Lerma fue titular y jugó 80 minutos.



Liverpool vs Bournemouth

Día: Sábado, 27 de agosto

Hora: 9:00 am

Estadio: Anfield



Posibles alineaciones

​

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Salah, Luis Díaz, Firmino.

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Kelly, Zemura, Cook, Jefferson Lerma, Billing, Tavernier, Anthony, Moore.