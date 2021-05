¿Quiénes comandan la lista? Conozca los clubes más valiosos del mundo

Este viernes la revista económica Forbes publicó los 50 equipos más valiosos del último año. En la lista aparecen clubes de cuatro deportes: fútbol americano (26), baloncesto (9), fútbol (9) y béisbol (6). El primer equipo en aparecer es Barcelona, quien ocupa la cuarta casilla y es escoltado por Real Madrid. El Top 10 lo cierra Bayern Munich.

Otra noticia que entrega este importante listado es que el valor del Paris Saint-Germain ha crecido un 207 % en los últimos cinco años, lo que le convierte en el equipo con la mayor subida en el ranking. Ocupa la casilla 43 en la lista y a nivel de equipos de fútbol es uno de los diez primeros.



Lista de los más valiosos



1. Dallas Cowboys (Fútbol americano) - 5.7 mil millones de dólares

2. Yankees de New York (Béisbol) - 5.25 mil millones

3. New York Knicks (Baloncesto) - 5 mil millones

4. Barcelona (fútbol) - 4.76 mil millones

5. Real Madrid (fútbol) - 4.75 mil millones

6. Golden State Warriors (Baloncesto) - 4.7 mil millones

7. Los Ángeles Lakers (Baloncesto) - 4.6 mil millones

8. New England Patriots (fútbol americano) - 4.4 mil millones

9. Gigantes de New York (fútbol americano) - 4.3 mil millones

10. Bayern Munich (fútbol) - 4.21 mil millones

11. Manchester United (fútbol) - 4.2 mil millones

12. Liverpool (fútbol) - 4.1 mil millones

13. Manchester City (fútbol) - 4 mil millones

25. Chelsea (fútbol) - 3.2 mil millones

38. Arsenal (fútbol) - 2.8 mil millones

43. PSG (fútbol) - 2.5 mil millones