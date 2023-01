Desplomada de Mbappé y repunte de Bellingham: Díaz entre las joyas

Transfermarkt publicó días atrás una lista con los jugadores de mejor revalorización durante el 2022 y el colombiano Luis Díaz se instalaba en la casilla 14, en una clasificación que lideraba el argentino Enzo Fernández. El fichaje de 'Lucho' en Liverpool iniciando el año lo llevó a escalar en sus valores.



Sin embargo, este jueves CIES Observatorio del Fútbol entregó un ranking que hasta hace seis meses tenía a Kylian Mbappé en el primer lugar y que esta vez aparece con Jude Bellingham al frente. El francés, subcampeón en Qatar 2022, cayó a la tercera posición por detrás de Phil Foden.



La buena noticia para Colombia es que Luis Díaz, quien en la actualización de junio de 2022 aparecía en la casilla ocho, se mantiene en este selecto listado según su valor de transferencia según CIES. El guajiro aparecía con 110 millones de euros y según el último reporte 109.7 millones.



El británico de 19 años que juega para el Borussia Dortmund se cotizó en el pasado mundial y sus valores se incrementaron por varios millones. Hace seis meses era quinto en el ranking con 133.7 millones de euros y ahora aparece con 208.2 millones.



El que se desplomó fue Mbappé, que pasó de 205.6 millones de euros a 190.7 millones. El francés decreció en su valor de transferencia para 2023 y perdió el primer lugar con Jude Bellingham. Ahora es tercero.



La lista de los 100 jugadores de todo el mundo con mayor valor de fichaje estimado, según el modelo estadístico desarrollado por CIES Football Observatory, no incluye a ningún jugador del campeón de Qatar 2022.



Entre los 15 primeros aparecen tres ingleses, tres españoles, dos brasileños y el colombiano Díaz, además de un francés, croata, un noruego, un alemán, un neerlandés y un uruguayo.



Aunque no jugó el Mundial, el guajiro del Liverpool consiguió mantenerse en el Top 15 con unas cifras similares a las de mediados de 2022. Es el cuarto mejor valorado en la Premier League por detrás de Foden, Haaland y Rodri Hernández.



Los jugadores que inician 2023 con mayor valor de transferencia

​

1. Jude Bellingham (ING) - 208.2 millones de euros

2. Phil Foden (ING) - 200.5 millones de euros

3. Kylian Mbappé (FRA) - 190. 7 millones de euros

4. Vinicius Jr (BRA) - 190.5 millones de euros

5. Erling Haaland (NOR) - 174.9 millones de euros

6. Pedri (ESP) - 170.2 millones de euros

7. Gavi (ESP) - 147.6 millones de euros

8. Jamal Musiala (ALE) . 145.1 millones de euros

9. Josko Gvardiol (CRO) - 125.8 millones de euros

10. Federico Valverde (URU) - 123.5 millones de euros

11. Rodri Hernández (ESP) - 117 millones de euros

12. Luis Díaz (COL) - 109.7 millones de euros

13. Frenkie de Jong (PAI) - 109.3 millones de euros

14. Bukayo Saka (ING) - 108.7 millones de euros

15. Rodrygo (BRA) - 107.4 millones de euros