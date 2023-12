Lionel Messi confesó molestia con Lewandowski: explicó razón

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami, se confesó tras un año de haber conseguido el título con Argentina en el Mundial de Catar 2022 y explicó algunas diferencias que tuvo en su momento con Robert Lewandowski y recordó aquella jugada donde lo regateó en pleno partido cuando se enfrentaron en la fase de grupos.

“A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él", mencionó Lionel Messi en una entrevista con ESPN.



Cabe mencionar que el roce entre el polaco y el argentino se originó luego de que el hoy delantero del Barcelona reprochara la no votación hacia él en el premio ‘The Best’ de la FIFA.



“Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best", fue la crítica de Lewandowski en su momento y que fue el detonante para que Messi lo gambeteara a propósito en el Mundial.



“A Lewandowski lo volví a gambetear a propósito. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó”



Lionel Messi con @PolloVignolo 🎙️pic.twitter.com/h7qt0oQ71c — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 1, 2023



​Pese a ese momento de calentura que vivieron durante el Mundial, en el que incluso se ve muy enfadado a Messi y Lewandowski intentando acercándose para hablarle, el mismo argentino mencionó que eso quedó en el pasado.



"Tuvimos una charla. Y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Hablamos sobre el club, la ciudad... Todo quedó bien", finalizó Lionel Messi.