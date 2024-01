Lionel Messi y el único premio que no ha ganado: ¿algún día será suyo?

El futbolista argentino Lionel Messi sigue ganando premios individuales y tras lograr el The Best de la FIFA, al superar a Erling Haaland y Kylian Mbappé, el astro consiguió su tercera distinción.

Más allá de que domina con categoría estos premios de la FIFA e incluso en el galardón al Balón de Oro, Lionel Messi no todos los ha ganado y en su gran listado aún le falta uno que no ha logrado.



El premio que aún no ha ganado Messi en toda su carrera ha sido un premio Puskás al mejor gol del año y aunque ha sido nominado en algunas ocasiones, el atacante argentino no ha recibido el respaldo para obtenerlo.



El inolvidable gol ante el Arsenal por Champions, faltándole el respeto a Almunia con ese sombrero, terminó TERCERO en la edición 2011.



Dato no menor: el ganador fue Neymar Júnior con aquella apilada ante Flamengo, cuando aún jugaba en Santos.



Aunque Messi ya tiene acostumbrado a sus aficionados a marcar goles de buena factura, habrá que esperar si en un futuro con Inter Miami o Argentina, logra hacer un gol que sea nominado y ver si pelea de nuevo esa distinción que se le ha sido esquiva.