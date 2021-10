¡No se lo pierda! Messi, al ritmo de Bad Bunny en campaña publicitaria

Bad Bunny incursiona uevamente en el deporte, en esta ocasión el cantante puertorriqueño Bad Bunny, famoso reggaetonero, ambienta el nuevo y motivador comercial de Adidas, donde Lionel Messi es el protagonista.

En las redes sociales se hizo viral el nuevo comercial de Adidas titulado ‘Impossible is nothing’. Messi y Bad Bunny no aparecen juntos en cámara, pues el comercial se basa en el argentino, demostrando su magia, y el cantante es quien lo narra.



"Él vio que podía ser una inspiración para todas las personas en tener oportunidades, y que a través del deporte, podía demostrar que no hay límites para lo que podemos lograr", menciona Bad bunny en el comercial de Adidas.