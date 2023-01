Messi habló del picante partido con Países Bajos: ¿se arrepiente?

Primera entrevista de Lionel Messi como campeón del mundo. Y claro, el tema era recoger todos los recuerdos y las anécdotas de lo vivido en la Copa de Qatar 2022.



Uno de los grandes puntos de quiebre de Argentina en el Mundial de Qatar fue el empate 2 a 2 y el triunfo por penales sobre Países Bajos, que permitió avanzar a las semifinales ante Croacia. Sin dudas fue el partido de mayor tensión entre los jugadores de ambos equipos, con una trifulca y muchas provocaciones durante la definición desde los doce pasos. Y ya en la zona mixta, Lionel Messi descargó contra el delantero Wout Weghorst, autor de los dos goles del conjunto europeo.



Sucedió que el rosarino, una vez que terminó el partido y con las pulsaciones a mil, dialogó con el periodista Gastón Edul de ‘TyC Sports’ y, segundos antes de que empezara la entrevista, atacó duramente a un integrante de la delegación del seleccionado naranja que pasó por detrás de cámara, que después se supo que era Weghorst.



Edul, en su primera intervención, le consultó al astro argentino: “¿Quedaste un poco caliente por el final?”. Y el delantero, picante como pocas veces se vio, hizo caso omiso a la consulta y se trenzó verbalmente con una persona que no salió en cámara: “¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”.



Lionel Messi to Wout Weghorst after the match: “What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!” 😨pic.twitter.com/LaJlIgpaRy — SPORTbible (@sportbible) December 10, 2022

Respecto de ese momento, Messi mostró un arrepentimiento ante Andy Kusnetzoff en la entrevista por Radio Urbana Play. “No me gusta lo que hice, no me gusta dejar esa imagen pero ya pasó”, dijo Lionel Messi en todo reflexivo y recordando la frase, “Andá pa’ allá bobo”. Y también se refirió al festejo del Topo Gigio, contra el banco de Países Bajos encabezado por Van Gaal: “Salió en el momento. Sabía todo lo que había comentado Van Gaal antes del partido. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, a propósito: ‘¿Viste lo que declaró Van Gaal?’. Y cuando termina todo eso, pasó lo que pasó. Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá pa ‘allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”. Y amplió: “Fue algo que me salió natural, habían pasado muchas cosas dentro de la cancha con ese jugador y un par más de roces de cruces, la calentura con el árbitro también. Recién había terminado y salió eso”.



También, Messi habló de su contacto con Román: “Me hablaba con él, escribía siempre después de los partidos, me hablaba con él no solo en el Mundial sino también a través de los años. El había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos todo eso. Siempre que habla de mí, Román tira títulos de ese estilo de ‘No lo hagan enojar”.



🔥MESSI se pronuncia sobre el 'Topo Gigio' (vía Urbana Play):



😞"No me gustó lo que hice ni el 'anda pa allá'".



🙏"Son momentos de mucha tensión y nerviosismo". pic.twitter.com/JOF1kbcjcz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2023

La Nación/GDA

Argentina