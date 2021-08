'Algún día tenía que pasar': Rafael Nadal sobre la partida de Messi

La noticia de Messi fuera del Barcelona y ahora en las filas del PSG le da la vuelta al mundo. El dpoerte se estremece y las grandes figuras se pronuncia, Rafael Nadal dedicó unas cuantas palabras para el argentino:

El tenista comenzó diciendo: "Es una noticia que podía pasar, evidentemente el mundo del fútbol, igual que los otros mundos están sufriendo y los clubes no son una excepción y los clubes que no dependen de una estado están sufriendo muchísimo".



Sobre la situación de los clubes aseguró: "La realidad es que ha sido imposible retenerle, el Barsa ha hecho lo posible para mentener a su mejor jugador en toda la historia, pero imagino que habrá sido imposible y yo como aficionado del fútbol, dejar de verlo en la Liga, perder a una estrella como leo me parece una noticia triste".



El referente del tenis mundial concluyó diciendo: "Al final algún día tenía que pasar, ya fuera porque tuviera que cambiar de club o porque es ley de vida que todos nos vamos retirando en algún momento, un día triste para el Barcelona y el fútbol español en general, desearle lo mejor vaya donde vaya, parece que se va a un club muy potente también y le deseo lo mejor ahí, a disfrutarlo en otro sitio".