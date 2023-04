¿Lionel Messi ilusiona a hinchas de Newell's? No olvida sus raíces

Lionel Messi sigue generando expectativa en el PSG, pues su renovación sigue siendo el tema de todos los días en las directivas del club parisino, quienes buscan retenerlo, pero la única salida que tienen es que el astro argentino se rebaje el salario para poder continuar y de momento, el campeón del mundo no aceptaría esa condición.

Por ello, mientras termina la temporada y se decide el futuro de Lionel Messi, la estrella de la Selección Argentina otorgó una entrevista al medio de comunicación argentino Bolvip, quien tuvo al argentino como invitado y al preguntarle por el estadio el que le gustaría jugar, no olvidó El Coloso del Parque Marcelo Bielsa, cancha donde juega de local Newell’s Old Boys.



"De los estadios sudamericanos, la verdad no conozco muchos. Simplemente los que fui a jugar por Eliminatorias. En el Coloso profesionalmente no jugué, pero en cancha de Central sí jugué. Pero no sé, no tengo ninguno especial", dijo Lionel Messi.



Por ahora, el futuro de Lionel Messi sigue a la expectativa y pese a que no se comprometió con jugar en el fútbol argentino, pero habrá que espera que finalice su contrato con el PSG en junio de 2023 para ver la decisión final de la estrella. Sin embargo, en los últimos días Barcelona ha tomado fuerza para repatriarlo para la próxima temporada.