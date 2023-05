¿Messi logrará ser el mejor? Jugadores mejor valorados de Europa

La temporada del fútbol europeo está a cerca de finalizar y ya hay varios equipos que se perfilan como campeones, aunque también hay jugadores que luchan por ser goleadores o mantener un buen ritmo de competencia.

Uno de los que espera mantener su nivel y terminar de la mejor temporada es Lionel Messi, quien actualmente es uno de los líderes del PSG, por lo que buscará tener buen promedio pese a que su continuidad no está segura.



De igual manera, Lionel Messi no solamente ha comandado ataque de PSG y aunque no ha tenido sus mejores números en el club parisino, el argentino lidera importante estadística de los más valorados a lo largo de la temporada en Europa.



Dentro del top 10 de los mejores valorados del fútbol europeo, está Lionel Messi con una puntuación promedio de 8.11, según cifras del portal estadístico Sofascore, quien pone al argentino en primer lugar a pocas semanas de finalizar la temporada.



Sobre esa misma línea, aparece dentro del top 5 jugadores como Kevin De Bruyne, quien ocupa el segundo lugar y es la única representación del campeón de la Premier League.



Igualmente, sorprende que dentro de la lista de los mejores esté Karim Benzema, quien, pese a no tener su mejor temporada con Real Madrid, lo mantiene dentro del noveno lugar, por encima de Paulo Dybala, quien cierra la selecta lista.



Este es el top 10 de los mejores valorados de la temporada en Europa:



1 Lionel Messi (PSG) - 8.11

2 Kevin De Bruyne (Manchester City) – 7.80

3 Joshua Kimmich (Bayern Múnich) – 7.75

4 Antoine Griezmann (Atlético) – 7.71

5 Kieran Trippier (Newcastle) - 7.64

6 Remy Cabella (Lille) – 7.60

7 Bruno Fernandes (Manchester United) - 7.56

8 Branco van den Boomen (Toulouse) – 7.55

9 Karim Benzema (Real Madrid) – 7.50

10 Paulo Dybala (Roma) – 7.47