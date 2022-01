¿Culpa del DJ? Duros señalamientos por el positivo de Lionel Messi

La preocupación en el entorno del fútbol argentino y mundial se dio en horas de la mañana por el contagio de Lionel Messi, luego de pasar las fiestas de fin de año en Rosario. Las redes sociales se llenaron de voces de ánimo para que el atacante superara prontamente el virus.



Sin embargo, empezaron a llegar las críticas con el DJ que estuvo presente en la fiesta con Messi. Ante esto, los aficionados acusaron a Fernando Palacio de ser el culpable del contagio del futbolista, tal como lo señala TyC Sports.



LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI



El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2022

El señalamiento llega dado que el DJ, Fer Palacio, estuvo en la gala de los Coscu Army Awards, donde se entregaron algunos premios a los creadores más destacados en Twich.



En sus redes sociales, el artista publicó un video ante la situación “Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid”.



Por lo pronto, Lionel Messi deberá permanecer en cuarentena, antes de poder regresar a Francia y reintegrarse a la actividad deportiva con el PSG.