Messi en adaptación a la vida en París: así la lleva con su familia

El cambio de Lionel Messi del Barcelona al PSG no solo era una implicación a nivel deportivo y económico, es todo lo que comprende un movimiento de un lugar a otro, junto a su familia, con la obligación de adaptarse a nuevas costumbres. Así ha sido el proceso de la familia e hijos del argentino, que de a poco se sienten más cómodos en la capital francesa.

El atacante dio una entrevista para Marca, hablando de cómo ha sido todo el proceso “Ahora estoy muy bien, me encuentro totalmente adaptado una vez ya pudimos entrar en nuestra nueva casa y que los nenes empezaron el colegio y su rutina diaria. También nos tocó pasar por muchos viajes a Argentina con los partidos de Eliminatorias que impidió que aquí tuviéramos continuidad a nivel de partidos”.



Además, habló de cómo ha sido el proceso por parte de sus hijos “Fue mucho más fácil de lo que nos imaginábamos al principio. Le habíamos dado muchas vueltas y de lo difícil que iba a ser para ellos. Y al final, fueron los que más rápido se adaptaron y acostumbraron. Ya van al colegio y seguramente aprenderán francés rapidísimo, porque en eso del aprendizaje los niños vuelan. Todo esto nos ha dado una gran tranquilidad, tanto a Antonela como a mí. Hemos visto que muy rápido estaban bien y adaptados a la nueva ciudad y país”.



Messi también agregó acerca del dominio que pueden llegar a tener en Champions, con la nómina que poseen “Todo mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad. Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo. Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos”.



Concluyó con tener a Sergio Ramos como compañero, luego de tantos años de ser rivales “Ahora ya nada, pero al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad, siendo los dos capitanes del Barcelona y Real Madrid, de tantos clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha. Pero todo eso quedaba ahí y siempre nos hemos respetado mucho por más que hayamos sido grandes rivales en esos partidos. Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo. Poco a poco se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible”.