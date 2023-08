Lionel Messi fue besado por fanático y así reaccionó, VIDEO

Lionel Messi sigue causando furor en Estados Unidos gracias a su histórica contratación por Inter Miami. El jugador ha llamado la atención no solo de los hinchas del Inter sino también de los aficionados en general que intentan ver al campeón del mundo a toda costa.



Messi, que acostumbra a salir de los entrenamientos en su vehículo fue abordado por un joven que se cruzó con el futbolista con pasado en Barcelona y PSG. El joven no dudó en acercarse amistosamente al jugador.



En el video se observa como el joven saluda a Messi, quien amablemente le da la mano y un abrazo, sin embargo, lo que no esperaba Messi, era que el aficionado le iba a dar un beso en la mejilla.

La reacción de Messi quedó grabada por parte del joven y el jugador sin problemas recibió el amigable beso.



Tras lo ocurrido, el aficionado emocionado decía: “No lo puedo creer, no lo puedo creer”.



La publicación ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones y más de 4 millones de ‘me gusta’ en Tik Tok.



Además, en los comentarios la gente escribió: Un beso de Messi ya gano la vida uno”, “Un beso de Messi y no me lavo la cara en años”, “Lo sé también, tú le hubieras pedido un beso a Messi”, “Re humilde Messi dándole el beso”.



Vea el vídeo: