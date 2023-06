El efecto Lionel Messi en la MLS: este es el acuerdo económico

Lionel Messi revolucionó el entorno del fútbol mundial, su decisión despertó el interés de todos los aficionados y aquellos que rodean el entorno del deporte. El argentino decidió no continuar en el fútbol europeo, tomando la oferta del Inter Miami, ante la insistencia de muchos clubes con contratos más millonarios.



Una de ellas era del Al Hilal, quien pretendía ofrecerle cerca de 1200 millones de dólares por temporada. Con ese panorama, la elección parece que iba más allá del tema económico. Así lo definió el mismo argentino, durante la entrevista con Mundo Deportivo, dejando a un lado los focos y lo mediático.



Destino a la MLS, revolucionando una de las ligas que más avance ha tenido en los años recientes, no solo desde lo económico, sino desde el aspecto deportivo. Para nadie es un secreto que su salario iba a ser otro en el fútbol asiático, pero la calidez de Miami y el entorno, similar al que sus hijos están acostumbrados, lo llevo a tomar esta decisión.



El salario por temporada para Messi estará en los 30 millones de dólares, algo similar a lo que cobraba en el PSG. Ahora, no todo recae allí, pues los beneficios que tendrá van más allá del pago. De acuerdo a información del portal The Athletic, varias marcas se interesaron en intervenir en su fichaje y aportarán desde el dinero.



Apple y la MLS tienen un acuerdo para la transmisión de los partidos, de allí, habrá un ofrecimiento desde lo económico, con un porcentaje de los nuevos suscriptores. Cabe destacar que ambas empresas llegaron a un acuerdo de ‘streaming’ durante 10 años por 250 millones de dólares por temporada.



Adicionalmente, Adidas, marca que lo patrocina desde los inicios de su carrera, también puso sobre la mesa parte de las ganancias por mercancía, derivados de su llegada, teniendo en cuenta que la marca alemana fabrica las camisetas de todos los clubes de la MLS.